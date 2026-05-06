В Подмосковье запустили производство зубной пасты в таблетках
Зубную пасту в таблетках начала производить подмосковная компания «Пластик Он Лайн». Необычный продукт предназначен для использования в походных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Предприятие расположено в Пушкинском округе. Оно выпускает свыше 100 видов товаров.
«Общий объём инвестиций в разработку и запуск таблетированной зубной пасты составил около 12 млн рублей», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.В компании рассказали, что сделали пасту в таблетках по просьбе военных.
«Зубная паста в таблетках была разработана с нуля. Наши лаборанты создали уникальный состав», — сообщил гендиректор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.Масса каждой таблетки составляет семь граммов, а общий вес упаковки — 30 граммов.