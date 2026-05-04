В Дмитровском округе запустят производство сухих кормов для домашних животных

04 мая 2026, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Завод по производству сухих кормов для домашних животных простроит в Дмитровском округе компания «ПетКорм». Она уже получила разрешение на реализацию проекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Новый завод пристроят к уже имеющемуся предприятию по производству кормов от «ПетКорма». Объём инвестиций оценивается в 4,4 млрд рублей.





«На площадке установят две производственные линии, на каждой из которых планируется выпускать в год по 25 тысяч тонн продукции. Завершить строительство должны в 2029 году», — говорится в сообщении.