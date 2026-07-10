В Кузбассе подросток спас из горящего дома женщину с ребенком

10 июля 2026, 15:29

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Анжеро-Судженске Кемеровской области 17-летний Николай, рискуя собственной жизнью, спас из горящего дома женщину с маленьким сыном. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Кузбассу.





По данным VSE42.RU, огонь вспыхнул в частном жилом доме в ночь на 17 июня. Пожар быстро распространился на кровлю и другие постройки на участке, охватит территорию более 200 квадратных метров. Внутри в этот момент находились мать с ребенком. Парень, увидев огонь, побежал к дому.





«Николай начал громко стучать в окна и когда жильцы проснулись он разбил стекло и через проем вытащил мать с сыном», — уточнили в МЧС.