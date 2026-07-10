Жителям Щёлкова напомнили о правилах пожарной безопасности
Профилактический рейд, посвящённый пожарной безопасности, провели в округе Щёлково работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Жителям напомнили, что нельзя оставлять нагревательные приборы без присмотра, не следует перегружать электросеть в доме, а также рассказали, как действовать при обнаружении пожара или задымления.
«Особое внимание в ходе рейда уделялось безопасности детей. Пожарные отметили, что спички, зажигалки и прочие опасные предметы должны храниться в недоступном для малышей месте. Они также попросили взрослых учить маленьких членов семьи всем нормам и правилам обращения с огнём», — говорится в сообщении.Кроме того, спасатели посоветовали устанавливать в домах дымовые извещатели.