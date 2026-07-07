В Орехово-Зуеве разыскивают виновных в лесном пожаре
Пожар возник в лесу в двух километрах от посёлка Орловка Орехово-Зуевского округа в понедельник, 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Возгорание удалось выявить с помощью системы видеомониторинга.
«В тушении принимали участие шесть лесных пожарных, использовались четыре единицы спецтехники», — говорится в сообщении.По данным специалистов, причиной возгорания стал человеческий фактор: нарушение правил пожарной безопасности. Сейчас виновных в происшествии устанавливают.
В ведомстве напомнили, что штраф за поджог, который привёл к лесному пожару, составляет для физлиц до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юрлиц — до двух миллионов рублей.