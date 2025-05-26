В Подмосковье спасли птенца из вентиляционной шахты жилого дома

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Птенца дрозда, застрявшего в вентиляционной шахте многоквартирного дома в посёлке Глебовский округа Истра, выручили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«С просьбой о помощи в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились жильцы первого этажа. Они рассказали, что из вентиляционного канала слышится писк и шуршание перьев. Было понятно, что в беду попала птица, и что без помощи людей ей не выбраться», — говорится в сообщении.Спасатели прибыли по указанному адресу. По звуку они определили, где примерно находится застрявшая птица. Затем они сняли в кладовке вентиляционную решётку и увидели в шахте птенца дрозда.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Специалисты осторожной вытащили птенца из вентиляции, осмотрели на предмет повреждений и посадили в коробку. Убедившись, что птенец не пострадал, они выпустили его на волю.
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