Московская область вошла в ТОП-10 самых «соловьиных» регионов России

04 июня 2025, 15:09

В Подмосковье зафиксировали 247 соловьев

оригинал Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

В Союзе охраны птиц России подвели итоги ежегодной экологической акции «Соловьиные вечера», которая проходит в мае и направлена на привлечение внимания к вопросам охраны пернатых, а также на сбор данных о численности соловьев в разных регионах страны, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.





В ходе акции участники — как профессиональные орнитологи, так и любители наблюдения за птицами — зафиксировали 247 соловьев на территории Подмосковья. По этому показателю регион занял седьмое место в общероссийском рейтинге. Лидерами стали Калужская, Курская и Рязанская области, занявшие первое, второе и третье места соответственно.





«От имени министерства ходу поблагодарить всех участников «Соловьиных вечеров». Такие акции — действенный инструмент «народного мониторинга», который позволяет использовать данные о численности соловьев как индикатор состояния окружающей среды», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.