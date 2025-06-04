Московская область вошла в ТОП-10 самых «соловьиных» регионов России
В Подмосковье зафиксировали 247 соловьев
В Союзе охраны птиц России подвели итоги ежегодной экологической акции «Соловьиные вечера», которая проходит в мае и направлена на привлечение внимания к вопросам охраны пернатых, а также на сбор данных о численности соловьев в разных регионах страны, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В ходе акции участники — как профессиональные орнитологи, так и любители наблюдения за птицами — зафиксировали 247 соловьев на территории Подмосковья. По этому показателю регион занял седьмое место в общероссийском рейтинге. Лидерами стали Калужская, Курская и Рязанская области, занявшие первое, второе и третье места соответственно.
«От имени министерства ходу поблагодарить всех участников «Соловьиных вечеров». Такие акции — действенный инструмент «народного мониторинга», который позволяет использовать данные о численности соловьев как индикатор состояния окружающей среды», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.По словам регионального координатора акции Марии Аргир, наиболее активными участниками стали жители Видного, Подольска, Чехова, Климовска, Серпухова, Орехово-Зуева, Коломны, Клина, Волоколамска, Красногорска и Ивантеевки. Наблюдения показали, что соловьи не избегают близости человека и транспорта — многих птиц заметили возле крупных автодорог, при условии наличия поблизости зеленых зон и водоемов.