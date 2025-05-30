Подмосковные спасатели помогли скворцу, застрявшему лапой в скворечнике
Скворца, застрявшего лапой в скворечнике на территории частного сектора в Волоколамском округе, освободили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса в пятницу, 30 мая.
«В службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась жительница Волоколамского округа. Она рассказала, что в скворечнике на её участке застряла птица. Скворец попал лапкой в щель и не мог освободиться самостоятельно», — говорится в сообщении.Спасатели прибыли на место, осторожно демонтировали четырёхметровый столб, на который был прикреплён скворечник, наклонили конструкцию к внешней лестнице дома и так смогли добраться до птицы.
Специалисты аккуратно высвободили застрявшую лапку и передали обессиленного скворца хозяйке дома. Та согласилась понаблюдать за освобождённым пленником, чтобы в случае необходимости обратиться за помощью к ветеринару.