Подмосковные спасатели помогли скворцу, застрявшему лапой в скворечнике

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Скворца, застрявшего лапой в скворечнике на территории частного сектора в Волоколамском округе, освободили спасатели. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса в пятницу, 30 мая.



«В службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась жительница Волоколамского округа. Она рассказала, что в скворечнике на её участке застряла птица. Скворец попал лапкой в щель и не мог освободиться самостоятельно», — говорится в сообщении.
Спасатели прибыли на место, осторожно демонтировали четырёхметровый столб, на который был прикреплён скворечник, наклонили конструкцию к внешней лестнице дома и так смогли добраться до птицы.

Специалисты аккуратно высвободили застрявшую лапку и передали обессиленного скворца хозяйке дома. Та согласилась понаблюдать за освобождённым пленником, чтобы в случае необходимости обратиться за помощью к ветеринару.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0