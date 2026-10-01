Юрист рассказал, как вернуться в Россию при потере паспорта за границей
Потеря российского паспорта за границей не лишает гражданина возможности вернуться домой. Для этого нужно обратиться в ближайшее российское консульство и сообщить об утрате документа.
Об этом RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
После подтверждения личности и гражданства консульство оформит свидетельство на въезд (возвращение) в Россию. Для идентификации подойдут внутренний паспорт, его копия или другие документы. Если их нет, личность могут подтвердить свидетели.
Выданный документ действует 15 дней и позволяет только въехать в Россию. Использовать его для поездок в другие страны нельзя.
После возвращения свидетельство необходимо передать в подразделение МВД по вопросам миграции и начать оформление нового паспорта. Хаминский предупредил, что если не получить документ в установленный законом срок после подачи заявления, это может быть расценено как проживание без паспорта.
Читайте также: