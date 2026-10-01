Юрист рассказал, как вернуться в Россию при потере паспорта за границей

01 октября 2026, 16:32

В консульстве выдадут временный документ сроком действия 15 дней

Фото: istockphoto / Pavel Starikov

Потеря российского паспорта за границей не лишает гражданина возможности вернуться домой. Для этого нужно обратиться в ближайшее российское консульство и сообщить об утрате документа.