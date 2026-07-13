В Кузбассе продолжается ремонт ключевой транспортной артерии региона
Ремонт участка дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга планируют завершить до 2028 года. Об этом сообщил глава Кемеровской области Илья Середюк.
По данным VSE42.RU, ремонтные работы длятся уже три года. За это время удалось привести в порядок 20 километров дороги. Издание подсчитало, стоимость ремонта одного км дорожного полотна обходится властям региона более чем в 100 млн рублей.
«До 2028 года полностью обновим участок трассы Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга. Планы на этот год — еще девять километров», — отметил Середюк.
На сегодняшний день специалисты готовят земляное полотно, чинят водопропускные сооружения и делают временные объездные дороги. Глава Кузбасса уточнил, что магистраль является одной из ключевых транспортных артерий региона, которая соединяет города с федеральной трассой. Здесь уже заменили покрытие, укрепили основание и оборудовали тротуары с остановками для общественного транспорта.
При этом параллельно дорожные работники обновляют и другие важные региональные трассы, пишет «Сiбдепо». Так, ремонт проходит сразу на четырех направлениях, в том числе на Таштагол, Прокопьевск и Гурьевск.