В Кузбассе продолжается ремонт ключевой транспортной артерии региона

13 июля 2026, 13:23

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Ремонт участка дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга планируют завершить до 2028 года. Об этом сообщил глава Кемеровской области Илья Середюк.





По данным VSE42.RU, ремонтные работы длятся уже три года. За это время удалось привести в порядок 20 километров дороги. Издание подсчитало, стоимость ремонта одного км дорожного полотна обходится властям региона более чем в 100 млн рублей.





«До 2028 года полностью обновим участок трассы Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга. Планы на этот год — еще девять километров», — отметил Середюк.