В Красногорске на улице Лесной завершают ремонт 700-метровой дороги

06 июля 2026, 19:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

На улице Лесной в Красногорске заканчивают ремонт автодороги местного значения протяжённостью 740 метров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Подрядная организация приступила к укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части. Площадь ремонтируемого участка – свыше 16 500 квадратных метров. Это один из 14 объектов, которые власти планируют отремонтировать в этом году. По восьми адресам работы уже выполнены.

«Протяжённость улицы Лесной – порядка 700 метров. Здесь применяется бесшовная технология укладки асфальта. Такую же технологию использовали в этом году на улице Тверской в Москве. Такое асфальтовое покрытие прослужит дольше. Кроме того, на дороге будет меньше выбоин и ям», – рассказал депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов.