Участок дороги в Китае обвалился вместе с машинами и людьми
В китайском городе Чжанцзякоу произошло обрушение участка дороги. Кадры с места событий опубликовал Телеграм-канал РЕН ТВ.
Вместе с полотном вниз ушли три автомобиля и находившиеся рядом люди. На опубликованных записях видно, что уцелевшие пострадавшие пытаются удержаться на фрагментах асфальта и повреждённой машине, обломки которой ненадёжно держатся на трубе.
В результате происшествия погиб один человек, ещё как минимум двое получили травмы. Специалисты выясняют причины обрушения.
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