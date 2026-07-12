Достижения.рф

Участок дороги в Китае обвалился вместе с машинами и людьми

Фото: istockphoto/Noppharat05081977

В китайском городе Чжанцзякоу произошло обрушение участка дороги. Кадры с места событий опубликовал Телеграм-канал РЕН ТВ.



Вместе с полотном вниз ушли три автомобиля и находившиеся рядом люди. На опубликованных записях видно, что уцелевшие пострадавшие пытаются удержаться на фрагментах асфальта и повреждённой машине, обломки которой ненадёжно держатся на трубе.

В результате происшествия погиб один человек, ещё как минимум двое получили травмы. Специалисты выясняют причины обрушения.

Ранее в Ленинградской области погибла женщина. Она вместе с подругой решила выйти на воду на сапборде во время грозы.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0