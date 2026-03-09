09 марта 2026, 12:28

Digi 24: Украинец-нелегал пересек румынскую границу на небольшом самолете

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

Гражданин Украины стал фигурантом расследования в Румынии после того, как нелегально пересек границу, прилетев на небольшом самолете. Об этом пишет Digi 24.