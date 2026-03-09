Украинец-нелегал пересек румынскую границу на небольшом самолете
Гражданин Украины стал фигурантом расследования в Румынии после того, как нелегально пересек границу, прилетев на небольшом самолете. Об этом пишет Digi 24.
Как уточняется, инцидент произошел в воскресенье утром в населенном пункте Фрэтэуций Векь в уезде Сучава. Мужчину доставили в подразделение пограничной полиции для проведения проверки и дальнейших следственных действий.
Румынская сторона возбудила уголовное дело по статьям о незаконном (мошенническом) пересечении государственной границы и об управлении воздушным судном без необходимых документов. Других подробностей нет.
На фоне продолжающейся мобилизации на Украине, по сообщениям СМИ, мужчины пытаются покинуть страну всевозможными способами.
