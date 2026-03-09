Российские школьники подожгли квартиру вместе с пожилой хозяйкой внутри
В Санкт-Петербурге двое 14-летних подростков стали виновниками пожара, при котором пострадала пожилая женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.
Инцидент произошел 8 марта в доме на Павловской улице в Колпино. Один семиклассник позвал другого в гости к своей бабушке, проживающей этажом выше. От безделья они начали жечь бумагу на балконе и сбрасывать ее вниз.
Один из тлеющих клочков залетел в открытую форточку квартиры 88-летней женщины этажом ниже, из-за чего в комната вспыхнула.
Пенсионерка получила тяжелое отравление продуктами горения, ее госпитализировали. Полиция быстро установила причастных к пожару школьников. В настоящее время проводится проверка.
