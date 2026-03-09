Российские школьники подожгли квартиру вместе с пожилой хозяйкой внутри

09 марта 2026, 12:43

В Петербурге школьники случайно подожгли квартиру с пенсионеркой

Фото: iStock/Arndt_Vladimir

В Санкт-Петербурге двое 14-летних подростков стали виновниками пожара, при котором пострадала пожилая женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.