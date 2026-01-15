Достижения.рф

Девушка стала бесплодной после операции в роддоме, где ранее погибли младенцы

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Жительница Новокузнецка столкнулась с трагедией после родов. В гинекологическом отделении НГКБ №1 ей провели операцию по удалению матки, ошибочно диагностировав врастание плаценты. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.



После родов девушку отправили на УЗИ, где врачи объявили о серьезном осложнении. Они настояли на срочной операции, утверждая, что других вариантов нет. В результате гражданка потеряла возможность иметь детей.

Ситуация привела к судебному разбирательству, которое длилось полтора года. Эксперты подтвердили, что диагноз был ошибочным, а на УЗИ не зафиксировали признаков врастания плаценты. Суд признал вину больницы и обязал выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, а также штраф в 250 тысяч рублей.

Напомним, что за январь в роддоме № 1 города Новокузнецка скончались девять младенцев. Прокуратура начала проверку, главврач уже задержан. По словам пациенток, много лет в клинике происходили страшные вещи.

Дарья Осипова

