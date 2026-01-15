Юрист Саверский назвал гибель детей в роддоме Новокузнецка исключением

15 января 2026, 01:11

Фото: iStock/gorodenkoff

Трагедия в роддоме Новокузнецка является исключением, поскольку детская смертность в роддомах России за последние годы значительно снизилась. Так считает юрист, президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.





По его словам, в России детская смертность за последние 20 лет снизилась примерно в два-три раза благодаря огромной работе, проделанной медицинским сообществом.



Однако, юрист не исключил, что причиной гибели младенцев могли стать внутрибольничная инфекция и недостаточный уход.





«Кто-то говорит, что одна из санитарок работала там все выходные, праздники, и у неё была ОРВИ. Но я в историю с ОРВИ вообще не верю, потому что от неё дети просто не косятся смертью, не умирают. Должно быть, это явный недосмотр врача», — отметил Саверский в разговоре с RT.