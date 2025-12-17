В Кузбассе распространяется «гонконгский» грипп
В Кузбассе на прошлой неделе зафиксировали более 20 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным «Сiбдепо», лабораторные анализы выявили в регионе грипп, в том числе штамм A(H3N2), известный как «гонконгский».
«Чтобы защититься от инфекции, важно чаще мыть руки, носить маску в людных местах, проветривать помещения и избегать контактов с теми, у кого есть симптомы простуды. Самым надежным способом защиты остается вакцинация», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что особенно важно сделать прививки стоит пожилым людям, а также имеющим хронические заболевания.
Тем временем в Подмосковье заболеваемость гриппом и ОРВИ остается ниже эпидпорога на 59%. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения региона сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По словам главного внештатного эпидемиолога министерства здравоохранения региона Зинаиды Труш, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ оценивается как благополучная.
«В настоящее время в регионе, как и ежегодно, наблюдается сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями. При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 59%», — уточнила Труш.
Специалист добавила, что в текущем году рост заболеваемости в Подмосковье начался на две недели раньше обычного.