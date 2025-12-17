Подмосковный Роспотребнадзор опроверг информацию об эпидемии гонконгского гриппа

17 декабря 2025, 12:24

оригинал Фото: Istock / Dr_Microbe

Управление по Московской области вслед за Минздравом региона опровергло появившиеся в электронных СМИ данные об эпидемии гонконгского гриппа в Подмосковье. Эта информация не соответствует действительности, заявили в пресс-службе надзорного ведомства.





Управление ведёт постоянный лабораторный мониторинг циркулирующих вирусов. Заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения находится на сезонном уровне, без превышения пороговых значений.



Большинство случаев заболеваний – лёгкой и средней тяжести. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ составляет 1,7% от всех заболевших.



Как отметили в подмосковном управлении Роспотребнадзора, самой эффективной мерой профилактики остаётся вакцинация. Сейчас против гриппа привито более 62% населения Московской области.



В ведомстве напомнили о мерах профилактики в период подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом.

«Мойте руки с мылом, особенно после пребывания на улице и в общественном транспорте. Вернувшись домой, промывайте слизистую носа. Проветривайте помещения три-четыре раза в день по 15-20 минут. Проводите влажную уборку. Избегайте посещения мест с большим скоплением людей. Носите маску в поликлиниках и общественном транспорте. При этом менять её нужно каждые два-три часа или при увлажнении», – сообщили в пресс-службе.