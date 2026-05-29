В Кузбассе зафиксировали рост уровня воды в реках
В Кемеровской области экстренные службы перешли в режим повышенной готовности из-за роста уровня рек. Об этом сообщил глава Междуреченска Павел Камбалин.
По данным VSE42.RU, уровень рек начал расти из-за обильных осадков. Вода будет подниматься до 1 июня. Жителей подтопляемых территорий призвали быть бдительными, следить за информацией и держать наготове всё необходимое на случай эвакуации.
«Ситуацию контролируют сотрудники администрации, спасатели, МЧС и правоохранительные органы. Организовано дежурство медиков и спасателей», — отметил Камбалин.
При этом в Кузбассе до 31 мая ввели режим повышенной готовности в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, пишет «Сiбдепо». Согласно прогнозу погоды, в ближайшие в регионе ожидаются штормовой ветер, грозы и град.
В этой связи глава Кузбассе Илья Середюк поручил привести аварийные бригады в состояние полной готовности для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.