В Кузбассе зафиксировали рост уровня воды в реках

29 мая 2026, 15:49

В Кемеровской области экстренные службы перешли в режим повышенной готовности из-за роста уровня рек. Об этом сообщил глава Междуреченска Павел Камбалин.





По данным VSE42.RU, уровень рек начал расти из-за обильных осадков. Вода будет подниматься до 1 июня. Жителей подтопляемых территорий призвали быть бдительными, следить за информацией и держать наготове всё необходимое на случай эвакуации.





«Ситуацию контролируют сотрудники администрации, спасатели, МЧС и правоохранительные органы. Организовано дежурство медиков и спасателей», — отметил Камбалин.