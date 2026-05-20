Жители Наро-Фоминского округа очистили от мусора берега реки Нары

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Уборку от мусора берегов Нары провели в Наро-Фоминском округе добровольцы в рамках акции «Живая река». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В мероприятии приняли участие работники завода «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского и ученики школы для детей с ОВЗ и школы №9.

«В рамках акции по берегам собрали множество мешков с бутылками, банками, картоном и фантиками, а также ржавые и сломанные мангалы», — говорится в сообщении.
По окончании уборки школьникам вручили памятные подарки.

В администрации отметили, что акция «Живая река» проводится в Наро-Фоминском округе с 2017 года. Изначально это была инициатива агропромышленного холдинга «Элинар», а потом к ней присоединились и другие предприятия, а также учебные заведения.
Лев Каштанов

