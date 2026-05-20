Жители Наро-Фоминского округа очистили от мусора берега реки Нары

20 мая 2026, 11:18

Уборку от мусора берегов Нары провели в Наро-Фоминском округе добровольцы в рамках акции «Живая река». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В мероприятии приняли участие работники завода «Турбодеталь» имени И.И. Соколовского и ученики школы для детей с ОВЗ и школы №9.





«В рамках акции по берегам собрали множество мешков с бутылками, банками, картоном и фантиками, а также ржавые и сломанные мангалы», — говорится в сообщении.