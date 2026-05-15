Молния ударила парня прямо в живот во время рыбалки возле реки, но он выжил
В американском штате Техас 19-летний рыбак пережил удар молнии и полностью восстановился. Об этом сообщает Fox 12.
Молодой человек по имени Хантер Уайч отправился на рыбалку с матерью в начале мая. Закинув удочку в реку, он прислонился к дереву. В этот момент в него неожиданно ударила молния. Юноша потерял сознание, а когда очнулся, увидел над собой мать и других людей.
Несмотря на попытки двигаться, парень не мог пошевелить ногами. Уайч получил заметные ожоги: мощный заряд вошёл в живот и прошёл вниз по правой ноге. Молния также разнесла часть дерева, и щепки вонзились в тело – у рыбака до сих пор остались занозы под кожей.
Уайч провёл в больнице около десяти часов и за это время полностью восстановился. На следующий день он вернулся к реке, возле которой случился инцидент, чтобы продолжить рыбалку. Общаясь с журналистами, он назвал себя самым невезучим счастливчиком на свете.
