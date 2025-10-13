В здании редакций СМИ на Бумажном проезде в Москве произошел пожар
В Москве в здании редакций СМИ на Бумажном проезде произошёл пожар. Дым шел с седьмого этажа, на месте оперативно работали пожарные службы.
Как передает Telegram-канал Baza, для безопасности сотрудников была организована эвакуация. По информации МЧС Москвы, возгорание локализовано и полностью ликвидировано.
Пожар возник из-за возгорания личных вещей и мебели на площади около трех квадратных метров. Пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.
