Губернатор Воробьёв отметил важность цифровых технологий для уборки территорий

13 октября 2025, 12:51

оригинал Фото: istockphoto.com/Bruskov

Использование цифровых технологий при организации уборки общественных территорий поможет сделать работу более эффективной, что особенно актуально в зимний период. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания с главами региональных министерств, ведомств и округов.





Цифровые технологии позволяют разработать оптимальные маршруты для снегоуборочной техники, а также проследить за выполнением заданий.





«Наша задача — ещё раз убедиться, что у нас единое понимание, стандартизированный подход, который позволит эффективно использовать коммунальную технику. Чтобы она не стояла, а работала. И чтобы мы видели, какие участки у нас приоритизированы в случае снегопада, какие в «зелёной зоне». Всё это необходимо делать с использованием современных технологий», — подчеркнул Андрей Воробьёв.