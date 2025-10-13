Губернатор Воробьёв отметил важность цифровых технологий для уборки территорий
Использование цифровых технологий при организации уборки общественных территорий поможет сделать работу более эффективной, что особенно актуально в зимний период. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе еженедельного совещания с главами региональных министерств, ведомств и округов.
Цифровые технологии позволяют разработать оптимальные маршруты для снегоуборочной техники, а также проследить за выполнением заданий.
«Наша задача — ещё раз убедиться, что у нас единое понимание, стандартизированный подход, который позволит эффективно использовать коммунальную технику. Чтобы она не стояла, а работала. И чтобы мы видели, какие участки у нас приоритизированы в случае снегопада, какие в «зелёной зоне». Всё это необходимо делать с использованием современных технологий», — подчеркнул Андрей Воробьёв.Он добавил, что коммунальные службы обеспечены уборочной техникой: только за последние три года регион закупил для нужд ЖКХ более тысячи спецмашин.