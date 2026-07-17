В Кузбассе силовики накрыли банду телефонных мошенников

17 июля 2026, 13:11

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Кемерове сотрудники МВД, УФСБ и Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, которая обеспечивала работу телефонных мошенников. Об этом проинформировали региональный Следком и полиция Кузбасса.





По данным VSE42.RU, силовики задержали двух местных жителей, которые обслуживали сеть из 18 «сим-боксов», предоставляя доступ к звонкам остальным участникам мошеннической схемы.





«Обыски прошли в квартирах и в машине одного из подозреваемых. Силовики изъяли оборудование, мобильные телефоны и больше 650 сим-карт — все это использовалось для звонков жертвам», — говорится в материале издания.