В Кузбассе силовики накрыли банду телефонных мошенников
В Кемерове сотрудники МВД, УФСБ и Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, которая обеспечивала работу телефонных мошенников. Об этом проинформировали региональный Следком и полиция Кузбасса.
По данным VSE42.RU, силовики задержали двух местных жителей, которые обслуживали сеть из 18 «сим-боксов», предоставляя доступ к звонкам остальным участникам мошеннической схемы.
«Обыски прошли в квартирах и в машине одного из подозреваемых. Силовики изъяли оборудование, мобильные телефоны и больше 650 сим-карт — все это использовалось для звонков жертвам», — говорится в материале издания.
Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика», сообщает «Сiбдепо».
Задержанные находятся в СИЗО, пока сотрудники правоохранительных органов устанавливают других участников группировки и ищут пострадавших от их мошеннических действий. Преступникам грозит до шести лет тюрьмы.