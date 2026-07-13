Телефонные мошенники похитили у жителей Камчатки более 210 млн рублей
Жители Камчатки за первое полугодие 2026 года потеряли более 210 миллионов рублей из-за действий телефонных мошенников. Об этом сообщили в канале «Прокуратура Камчатки» на платформе MAX.
За шесть месяцев в регионе зарегистрировали 356 эпизодов хищения средств с использованием цифровых технологий. Среди обманутых — 64 пенсионера. В надзорном ведомстве привели несколько примеров того, каким образом мошенники выманивали деньги.
Так, в одном случае, администратору частной клиники пришло сообщение якобы от руководителя с требованием оплатить поставку оборудования. Женщина перевела деньги с личного счёта, а позже выяснила, что закупки в компании не планировались.
Другая ситуация: житель Петропавловска-Камчатского лишился миллиона рублей после звонка от афериста, который прикинулся сотрудником энергоснабжающей организации. Мошенник попросил код из смс для проверки счётчиков и завершил вызов. Затем к схеме подключились «сотрудники ФСБ и Центробанка», убедившие жертву перевести сбережения на «безопасные счета».
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