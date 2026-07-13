Телефонные мошенники похитили у жителей Камчатки более 210 млн рублей

13 июля 2026, 05:01

Фото: iStock/NanoStockk

Жители Камчатки за первое полугодие 2026 года потеряли более 210 миллионов рублей из-за действий телефонных мошенников. Об этом сообщили в канале «Прокуратура Камчатки» на платформе MAX.