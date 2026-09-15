В Кузбассе детей-сирот переселили из аварийного жилья в сгоревшую квартиру
В Прокопьевске Кемеровской области риелторы купили для троих детей-сирот квартиру после пожара, непригодную для проживания. Об этом сообщили в Следственном комитете Кузбасса.
По данным «Сiбдепо», двух девочек и одного мальчика должны были переселить из аварийного жилья. Однако им выделили деньги, на которые риелторы приобрели сгоревшую квартиру.
В связи с этим следователи инициировали два уголовных дела. В настоящее время проводится комплекс процессуальных действий для выяснения всех обстоятельств инцидента и привлечения виновных к ответственности.
Тем временем председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования соответствующих уголовных дел, а также привести доводы о публикациях в СМИ.
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