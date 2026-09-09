Бастрыкин взял на контроль дело о стрельбе в кафе Хасавюрта из-за «позорной работы»

09 сентября 2026, 18:50

СК: Бастрыкину доложат по делу об убийстве матери и дочери в Хасавюрте

Фото: медиасток.рф

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование резонансного двойного убийства в Хасавюрте (Республика Дагестан). Об этом стало известно 9 сентября.