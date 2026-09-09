Бастрыкин взял на контроль дело о стрельбе в кафе Хасавюрта из-за «позорной работы»
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование резонансного двойного убийства в Хасавюрте (Республика Дагестан). Об этом стало известно 9 сентября.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, председатель СКР потребовал от подчиненных оперативно представить доклад о ходе следственных действий и всех установленных на текущий момент обстоятельствах трагедии. Инцидент произошел на улице Бамовской. По предварительным данным, местный житель ворвался в кафе, где работали его 45-летняя супруга и 23-летняя падчерица, и открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. От полученных ранений женщины скончались на месте.
По информации из оперативных источников, мотивом для нападения послужил бытовой конфликт в семье. Мужчина категорически возражал против работы жены в общепите, считая это «позором» для семейной репутации, и требовал от нее немедленного увольнения. Получив отказ, злоумышленник привел угрозу в исполнение. Когда женщина попыталась скрыться, он выстрелил ей в спину, а затем застрелил и ее дочь, прибежавшую на крики о помощи.
После содеянного подозреваемый, как уточняется, добровольно сдался прибывшим на место правоохранителям. Сейчас фигуранту уже предъявили официальное обвинение, оружие преступления изъяли и направили на экспертизу. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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