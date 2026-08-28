Бастрыкину доложат по делу об убийстве шестиклассника в Орехово-Зуево
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования резонансного уголовного дела об убийстве мальчика в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом стало известно в пятницу.
В центральном аппарате СКР подчеркнули, что исполнение поручения главы ведомства находится на особом контроле. Соответствующее указание дано исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК по Московской области.
26 августа в отдел полиции поступило заявление о пропаже ребенка. В ходе оперативно-розыскных мероприятий тело мальчика с явными следами насильственной смерти обнаружили в подвале заброшенного строения.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В совершении преступления подозреваются две несовершеннолетние девушки, которых уже задержали сотрудники ГУ МВД России по Подмосковью. Ход расследования контролирует областная прокуратура.
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