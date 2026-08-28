Бастрыкину доложат по делу об убийстве шестиклассника в Орехово-Зуево

28 августа 2026, 21:15

Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве шестиклассника в Орехово-Зуево

Фото: медиасток.рф

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования резонансного уголовного дела об убийстве мальчика в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом стало известно в пятницу.