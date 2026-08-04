Бастрыкину доложат по делу об убийстве подростка в Кузбассе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о гибели 17-летнего юноши в Кемеровской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.
Трагедия произошла в конце мая. По версии следствия, трое мужчин, занимавшихся незаконной охотой, двигались на автомобиле и с помощью тепловизора обнаружили живую цель. Один из них произвел выстрел, в результате которого подросток скончался.
В отношении фигурантов возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Им уже предъявили обвинение.
Вместе с тем, как обратили внимание в СК, родственники погибшего не согласны с квалификацией преступления. Мать подростка заявила, что выстрел сделали с близкой дистанции с использованием тепловизора и фонаря, что, по ее мнению, исключает случайную путаницу с животным. Родные опасаются, что виновные могут избежать сурового наказания.
Читайте также: