Бастрыкину доложат по делу об убийстве подростка в Кузбассе

04 августа 2026, 21:21

Бастрыкин приказал доложить по делу об убийстве подростка в Кузбассе

Фото: медиасток.рф

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о гибели 17-летнего юноши в Кемеровской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.