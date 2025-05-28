В Кузбассе скончался 18-летний волейболист Павлов
Скончался известный 18-летний волейболист Кемеровской области Сергей Павлов. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу клуба «Кузбасс».
По данным издания, о смерти доигровщика молодежной команды «Кузбасс-2» стало известно 28 мая.
«Церемония прощания состоится 30 мая в 13:30 в Знаменском соборе г. Кемерово», — говорится в сообщении.
Тем временем в Подмосковье подростка-зацепера 2012 года рождения ударило током на ж/д станции «Бужаниново» в Сергиево-Посадском городском округе. Ребенка госпитализировали с различными травмами. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. По данному факту проводится доследственная проверка.