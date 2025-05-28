В Подмосковье знакомые угнали машину у пенсионера
Мужчину и женщину, подозреваемых в угоне автомобиля, задержали полицейские в Серебряных Прудах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, в гостях у потерпевшего — 71-летнего жителя Серебряных Прудов — находились его знакомые: 38-летний мужчина и 62-летняя женщина, также проживающие в Серебряных Прудах. Когда пенсионер отвлёкся, злоумышленники украли ключи от принадлежащего ему автомобиля», — говорится в сообщении.Общая сумма ущерба от угона составила 80 тысяч рублей. Против задержанных завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем либо иным транспортным средством без цели хищения». До суда обоих угонщиков отпустили под подписку о невыезде.