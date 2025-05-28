Преследователь на самокате зарезал российского боксера

28 мая 2025, 14:08

В Свердловской области задержали убийцу 29-летнего боксера

Фото: iStock/Diy13

В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 29-летнего боксера. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.