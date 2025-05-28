Преследователь на самокате зарезал российского боксера
В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 29-летнего боксера. Об этом сообщает Ura.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, все произошло 25 мая в Серове. Когда спортсмен отдыхал со своими друзьями во дворе дома, к нему подошел мужчина и начал провоцировать конфликт. После ссоры злоумышленник ушел, где-то достал нож и вернулся, накинувшись на боксера. Тот пытался убежать, но преследователь догнал его на самокате. Врачам не удалось спасти пострадавшего.
Также отмечается, что у боксера остались дети и жена. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Перед этим сообщалось, что в Иркутской области подросток зарезал четверых сверстников и погиб при пожаре на даче.
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