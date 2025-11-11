В Одинцове отчитались о ходе строительства школы в ЖК «Резиденция Сколково»
Трёхэтажную школу, рассчитанную на 750 учеников, строят в жилом комплексе бизнес-класса «Резиденции Сколково» на территории Одинцовского городского округа. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства жилищной политики Московской области.
В настоящее время готовность объекта достигла 70%. Завершается остекление здания, стартовали фасадные работы.
«Полностью закончено создание монолитного каркаса и кладка наружных стен, а также устройство кровли. В финальной стадии подключение к внешним инженерным сетям и монтаж лифтового оборудования», — говорится в сообщении.Общая площадь здания составляет 16,7 тыс. квадратных метров. Строительство ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.