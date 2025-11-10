Раменский центр материнства и детства отметил восемь лет с начала работы

10 ноября 2025, 18:17

Фото: Раменский медиацентр

Сотрудники Раменского центра материнства и детства отпраздновали восьмилетие со дня его основания. Оснащённое современным оборудованием лечебное учреждение открылось 10 ноября 2017 года, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.