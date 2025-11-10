Раменский центр материнства и детства отметил восемь лет с начала работы
Сотрудники Раменского центра материнства и детства отпраздновали восьмилетие со дня его основания. Оснащённое современным оборудованием лечебное учреждение открылось 10 ноября 2017 года, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Сегодня в медучреждении применяют все современные методики акушерства. Врачи центра выполняют сложные операции по удалению миомы матки с сохранением органа. Женщины рожают под чутким наблюдением естественным путём после кесарева сечения. В роддом приезжают жительницы других регионов страны. Там рады видеть на партнёрских родах будущего папу.
Центр материнства и детства – это ещё и отделение гинекологии и женская консультация, где недавно открыли кабинет репродуктивной помощи. Там можно поговорить о возможностях современного акушерства.
Читайте также: