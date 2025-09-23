Достижения.рф

В Кузбассе скоро появятся сразу три новых поликлиники

Фото: iStock/ismagilov

В Кемеровской области планируют построить и отремонтировать сразу несколько медицинских учреждений. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк на пресс-конференции, пишет «Сiбдепо».



По его словам, на сегодняшний день в Кузбассе строят сразу три поликлиники в Новокузнецке, Белове и Киселевске. Кроме того, будет возведено 45 модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

«В 2025-м году запланирован ремонт в 32 подразделениях кузбасских больниц», — подчеркнул Середюк.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работы по формированию нового каркаса стационарной помощи в столице завершатся к 2030 году. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

«К 2030 году завершим формирование нового каркаса стационарной помощи. Программа масштабной модернизации городских стационаров началась в 2010 году. За это время построено 29 больничных корпусов, реконструировано 133 объекта. Запланированы строительство 11 новых и реконструкция 43 действующих корпусов», – написал Собянин в соцсети Мах.
Он уточнил, что модернизация затронула все ключевые направления городской медицины.
Элина Позднякова

