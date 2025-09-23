В Кузбассе скоро появятся сразу три новых поликлиники
В Кемеровской области планируют построить и отремонтировать сразу несколько медицинских учреждений. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк на пресс-конференции, пишет «Сiбдепо».
По его словам, на сегодняшний день в Кузбассе строят сразу три поликлиники в Новокузнецке, Белове и Киселевске. Кроме того, будет возведено 45 модульных фельдшерско-акушерских пунктов.
«В 2025-м году запланирован ремонт в 32 подразделениях кузбасских больниц», — подчеркнул Середюк.
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работы по формированию нового каркаса стационарной помощи в столице завершатся к 2030 году. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».
«К 2030 году завершим формирование нового каркаса стационарной помощи. Программа масштабной модернизации городских стационаров началась в 2010 году. За это время построено 29 больничных корпусов, реконструировано 133 объекта. Запланированы строительство 11 новых и реконструкция 43 действующих корпусов», – написал Собянин в соцсети Мах.Он уточнил, что модернизация затронула все ключевые направления городской медицины.