В Кузбассе скоро появятся сразу три новых поликлиники

23 сентября 2025, 13:52

Фото: iStock/ismagilov

В Кемеровской области планируют построить и отремонтировать сразу несколько медицинских учреждений. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк на пресс-конференции, пишет «Сiбдепо».





По его словам, на сегодняшний день в Кузбассе строят сразу три поликлиники в Новокузнецке, Белове и Киселевске. Кроме того, будет возведено 45 модульных фельдшерско-акушерских пунктов.





«В 2025-м году запланирован ремонт в 32 подразделениях кузбасских больниц», — подчеркнул Середюк.

