В Домодедовской больнице начал работу новый эндоскопический центр

16 сентября 2025, 21:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Домодедовской больнице запустили эндоскопический центр, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Теперь пациенты могут пройти в одном месте разные виды диагностики, в том числе гастроскопию и колоноскопию.







«Эндоскопические исследования позволяют на ранней стадии обнаружить различные заболевания, в том числе онкологические. В новом центре в Домодедове установлено три современных эндоскопических стойки, работают шесть врачей», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Фото: пресс-служба Минздрава МО



«В случае выявления доброкачественных предраковых новообразований после прохождения гастроскопии или колоноскопии проводим в нашем центре малые эндоскопические операции на новейшем медицинском оборудовании. Пациента уже через сутки выписывают домой», – рассказал заведующий эндоскопическим центром в поликлинике №2 Домодедовской больницы Нарек Абрамян.