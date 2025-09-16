В Домодедовской больнице начал работу новый эндоскопический центр
В Домодедовской больнице запустили эндоскопический центр, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Теперь пациенты могут пройти в одном месте разные виды диагностики, в том числе гастроскопию и колоноскопию.
«Эндоскопические исследования позволяют на ранней стадии обнаружить различные заболевания, в том числе онкологические. В новом центре в Домодедове установлено три современных эндоскопических стойки, работают шесть врачей», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В центре можно провести колоноскопию под наркозом пациентам, у которых заподозрили заболевание. На такую диагностику направляют при наличии медицинских показаний, выявленных на диспансеризации.
Проводятся также малоинвазивные операции – установку стентов при заболеваниях пищевода, биопсию, удаление инородных тел, полипов и доброкачественных образований.
«В случае выявления доброкачественных предраковых новообразований после прохождения гастроскопии или колоноскопии проводим в нашем центре малые эндоскопические операции на новейшем медицинском оборудовании. Пациента уже через сутки выписывают домой», – рассказал заведующий эндоскопическим центром в поликлинике №2 Домодедовской больницы Нарек Абрамян.Как подчеркнули в министерстве, исследования выполняют бесплатно, по полису ОМС. В новый центр направит участковый врач или узкопрофильный специалист при наличии показаний.