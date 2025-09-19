В Подмосковье с начала года запустили 65 современных рентген-аппаратов
В Щёлковской и Луховицкой больницах установили три цифровых рентгеновских аппарата. Они сменили устаревшую аналоговую технику, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Такие аппараты позволяют в короткие сроки проводить качественную диагностику при минимальной лучевой нагрузке. При этом описание исследования отображается в электронной карте пациента, за ним не надо идти в поликлинику. С начала года мы ввели в Подмосковье 65 рентген-аппаратов более чем на 1,5 млрд рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.В регионе продолжается масштабная работа по оснащению больниц и поликлиник современным тяжёлым оборудованием. Его закупают благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
Направление на рентген-исследование выдаёт лечащий врач при наличии медицинских показаний.