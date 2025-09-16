В Королёве отчитались о строительстве поликлиники на тысячу посещений в смену

16 сентября 2025, 17:33

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на тысячу посещений в смену, ведётся на улице Циолковского в Королёве. О ходе работ рассказали в Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время строительная готовность объекта составляет более 45%. На площадке работают 211 человек, используется девять единиц техники.





«Сейчас строители проводят фасадные работы, предчистовую подготовку внутренних помещений, монтируют системы электроснабжения, вентиляции, водо-и теплоснабжения. На объект привозят инженерное оборудование. А прилегающую территорию готовят к предстоящему благоустройству», — говорится в сообщении.