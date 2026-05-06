В Кузбассе снижается уровень заболеваемости ОРВИ

06 мая 2026, 19:19

В Кемеровской области начал снижаться уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщает Роспотребнадзор Кузбасса.





Так, на неделе с 27 апреля по 3 мая 2026 года в регионе зарегистрировали 9,6 тысячи случаев ОРВИ. Этот показатель снизился на 20,7%. «Сiбдепо» сообщает, что на базе Центра гигиены и эпидемиологии провели лабораторный мониторинг среди заболевших.





«Для анализа взяли клинический материал у 218 пациентов с симптомами ОРВИ. В результате специалистам удалось установить причину заболевания в 50 случаях. Во всех исследованных пробах были обнаружены вирусы негриппозной природы», — говорится в материале.