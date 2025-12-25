В Кузбассе снизилось число преступлений и смертельных ДТП

25 декабря 2025, 13:56

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Кузбассе в 2025 году значительно сократилась аварийность на дорогах. Так, число ДТП со смертельным исходом уменьшилось на 25%. Такие данные озвучили на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.





По словам главы региона Ильи Середюка, такая динамика является положительной, однако расслабляться нельзя.





«Обращаю внимание всех глав, подрядных организаций: важно усилить контроль за состоянием дорог, не допускать вблизи пешеходных переходов складирования снега, который закрывает обзор водителям и пешеходам. Проезжая часть и тротуары должны быть в нормативном состоянии», — приводит VSE42.RU слова Середюка.

«На 13% снижен уровень мошенничеств с использованием IT-технологий. Почти на 16% уменьшилось число уличных преступлений, и на 19,6% — правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в материале.