В Кузбассе снизилось число преступлений и смертельных ДТП
В Кузбассе в 2025 году значительно сократилась аварийность на дорогах. Так, число ДТП со смертельным исходом уменьшилось на 25%. Такие данные озвучили на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По словам главы региона Ильи Середюка, такая динамика является положительной, однако расслабляться нельзя.
«Обращаю внимание всех глав, подрядных организаций: важно усилить контроль за состоянием дорог, не допускать вблизи пешеходных переходов складирования снега, который закрывает обзор водителям и пешеходам. Проезжая часть и тротуары должны быть в нормативном состоянии», — приводит VSE42.RU слова Середюка.
Он добавил, что эффективной мерой стали комплексы фото- и видеофиксации у пешеходных переходов. Они позволили уменьшить число ДТП на 13,4%.
При этом в ГУ МВД по Кемеровской области — Кузбассу сообщили, что по сравнению с прошлым годом в регионе стало меньше преступлений на 12,5%, из них тяжких и особо тяжких сократилось на 18%, пишет «Сiбдепо».
«На 13% снижен уровень мошенничеств с использованием IT-технологий. Почти на 16% уменьшилось число уличных преступлений, и на 19,6% — правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в материале.
Середюк отметил, что за этими цифрами стоит кропотливая работа.