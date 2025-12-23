В Кузбассе водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

23 декабря 2025, 13:51

Фото: iStock/eugenesergeev

В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области 51-летний водитель на автомобиле «Рено Сандеро» сбил десятилетнего школьника на пешеходном переходе. Об этом сообщили в отделе БДД Госавтоинспекции по региону.





По данным «Сiбдепо», авария произошла 23 декабря около 10:20 на проспекте Кирова.





«Водитель поворачивал направо и совершил наезд на 10-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавший школьник получил травмы», — говорится в материале.

«За 11 месяцев текущего года количество таких ДТП снизилось на 7,3%, а пострадавших в них людей — на 3,7%. На территории столицы зарегистрировано 342 ДТП с участием автомобилей краткосрочной аренды, в которых 10 человек погибли и 411 получили ранения», — рассказали в пресс-службе ведомства.