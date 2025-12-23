В Кузбассе водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области 51-летний водитель на автомобиле «Рено Сандеро» сбил десятилетнего школьника на пешеходном переходе. Об этом сообщили в отделе БДД Госавтоинспекции по региону.
По данным «Сiбдепо», авария произошла 23 декабря около 10:20 на проспекте Кирова.
«Водитель поворачивал направо и совершил наезд на 10-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавший школьник получил травмы», — говорится в материале.
Тем временем Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления Госавтоинспекции сообщает, что в 2025 году в столице десять человек погибли и 411 получили травмы при ДТП с автомобилями каршеринга.
«За 11 месяцев текущего года количество таких ДТП снизилось на 7,3%, а пострадавших в них людей — на 3,7%. На территории столицы зарегистрировано 342 ДТП с участием автомобилей краткосрочной аренды, в которых 10 человек погибли и 411 получили ранения», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В ГАИ призвали водителей каршеринга не забывать пристегиваться и соблюдать правила дорожного движения.