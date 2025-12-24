В Ленобласти иномарка пробила барьерное ограждение, водитель погиб
На 666‑м километре автомобильной дороги федерального значения М-11 «Нева» произошло смертельное ДТП. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Накануне вечером 38‑летний водитель автомобиля Hyundai двигался по трассе в направлении из Санкт‑Петербурга в Москву. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в барьерное ограждение.
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения.
Ранее в Кемеровской области автомобиль сбил ребёнка. В момент аварии подросток переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора.
Читайте также: