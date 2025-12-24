Достижения.рф

В Ленобласти иномарка пробила барьерное ограждение, водитель погиб

Фото: iStock/Anton Novikov

На 666‑м километре автомобильной дороги федерального значения М-11 «Нева» произошло смертельное ДТП. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



Накануне вечером 38‑летний водитель автомобиля Hyundai двигался по трассе в направлении из Санкт‑Петербурга в Москву. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в барьерное ограждение.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения.

Александр Огарёв

