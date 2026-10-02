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В Кузбассе СНТ на 90 суток отключили линию электропередачи

Суд признал товарищество виновным в нарушении правил эксплуатации
Фото: istockphoto / Vladyslav Mokhnachenko

В Кузбассе приостановили работу воздушной линии электропередачи, которая проходит по территории одного из садоводческих товариществ. Решение суда исполнили судебные приставы Новокузнецка, сообщили в ГУФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.



По информации «Сiбдепо», суд признал СНТ виновным в нарушении требований к эксплуатации энергоустановок. В связи с этим товариществу запретили пользоваться линией электропередачи в течение 90 суток.

Приставы будут регулярно проверять, соблюдает ли товарищество установленный запрет. Какое именно СНТ привлекли к ответственности и какие нарушения стали причиной решения суда, в ведомстве не уточнили.

Дайана Хусинова

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