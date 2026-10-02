Ветеринар предупредил об опасности горячих батарей для животных
С наступлением отопительного сезона горячие батареи могут представлять опасность для домашних животных. Об этом РИАМО рассказал руководитель направления «КошкодавкамНет» фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров, сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам специалиста, особенно осторожными стоит быть владельцам кошек. Долгое пребывание возле сильно нагретого радиатора может привести к ожогам, сухости, шелушению кожи и зуду.
Для предотвращения прямого соприкосновения с раскаленным радиатором» Балагуров рекомендует закрыть батарею плотным полотенцем, а рядом оборудовать питомцу место для отдыха — например, поставить лежанку или повесить специальный гамак.
Если животное постоянно тянется к источнику тепла, это может указывать на слишком низкую температуру в помещении или проблемы со здоровьем. В таком случае стоит проконсультироваться с ветеринаром.
Еще одна проблема отопительного сезона — сухой воздух. Он может вызывать у животных зуд, перхоть и сухость кожи, а питомцы с чувствительной дыхательной системой могут начать чаще чихать и кашлять. Для контроля влажности специалист советует использовать гигрометр, регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку. Увлажнитель при этом необходимо своевременно очищать и менять в нем воду.
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