Ветеринар предупредил об опасности горячих батарей для животных

02 октября 2026, 16:07

Радиаторы могут вызвать ожоги, зуд и сухость кожи у питомцев

Фото: istockphoto / tashka2000

С наступлением отопительного сезона горячие батареи могут представлять опасность для домашних животных. Об этом РИАМО рассказал руководитель направления «КошкодавкамНет» фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров, сообщает Общественная Служба Новостей.