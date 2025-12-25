Отправившегося в секс-путешествие блогера арестовали за сексуальную эксплуатацию детей

25 декабря 2025, 13:17

Daily Mail: блогер Уоллес арестован в Бразилии за сексуальную эксплуатацию детей

Фото: iStock/Yingko

Скандально известный американский блогер отправился в секс-путешествие и использовал детей для своих извращенных утех в отеле Бразилии. Об этом сообщает Daily Mail.