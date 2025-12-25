Отправившегося в секс-путешествие блогера арестовали за сексуальную эксплуатацию детей
Скандально известный американский блогер отправился в секс-путешествие и использовал детей для своих извращенных утех в отеле Бразилии. Об этом сообщает Daily Mail.
Флойд Уоллес отправился в секс-тур по Латинской Америке, начав своё путешествие с Колумбии, где провёл несколько месяцев. Затем он переехал в Бразилию, где остановился в отеле в центре Сан-Паулу. 30-летний мужчина регулярно привозил детей из неблагополучных районов города, используя сервис Uber. В полицию обратился один из водителей, который заподозрил неладное.
Таксист отвозил двух девочек в отель, где их ждал Уоллес. Несовершеннолетние утверждали, что не знают этого человека и не понимают, почему их отправляют к нему. После этого инцидента правоохранительные органы начали следить за блогером. Стало известно, что он использовал различные аккаунты для заказа такси для своих жертв. Уоллес никогда не встречал их лично и скрывался под вымышленным именем Терри Уильям.
В декабре силовики провели обыск в номере злоумышленника и арестовали его. В помещении нашли несколько мобильных телефонов, карты памяти и другую технику. Предполагается, что Уоллес занимался съёмкой порнографии с участием детей и жил за счёт пожертвований от зрителей его контента.
