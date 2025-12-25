«Связал изолентой и 4 часа избивал»: В Твери дагестанец искалечил бывшую девушку

25 декабря 2025, 13:28

В Твери задержали мужчину по подозрению в жестоком избиении бывшей девушки

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

Девушка из Твери рассказала о жестоком нападении бывшего парня. Инцидент произошёл после того, как 25-летний мужчина пришёл к ней домой. Подробности приводит региональное МВД.