«Связал изолентой и 4 часа избивал»: В Твери дагестанец искалечил бывшую девушку
Девушка из Твери рассказала о жестоком нападении бывшего парня. Инцидент произошёл после того, как 25-летний мужчина пришёл к ней домой. Подробности приводит региональное МВД.
По словам 20-летней россиянки, гость сразу набросился на неё с кулаками. Он связал её изолентой и в течение четырех часов наносил удары. В результате нападения у пострадавшей сломаны кости лица, диагностирована черепно-мозговая травма и многочисленные гематомы.
Сейчас она проходит лечение в медицинском учреждении. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, он дагестанец 25 лет. Следствие возбудило уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести.
