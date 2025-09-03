В посёлке Лесной устранили недочёты в подготовке к зиме одного их домов

03 сентября 2025, 18:14

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Недочёты в подготовке к отопительному сезону одного из многоквартирных домов в посёлке Лесной Пушкинского городского округа устранили. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Проблемы были выявлены в ходе осмотра, который провели на прошлой неделе уполномоченный главы округа Ольга Алексеева и член местного Совета депутатов Анна Дунаева вместе с местными жителями. Управляющая компания «Дружба» заверила, что все недочёты будут оперативно ликвидированы.



Проверка, состоявшаяся 3 сентября, показала, что УК со своей работой справилась.





«Это отличный пример того, как ответственная управляющая компания может эффективно сотрудничать с жителями. Быстрое реагирование и готовность исправлять ошибки укрепляют доверие к управляющим организациям», — отметила Ольга Алексеева.