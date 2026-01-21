В Кузбассе существенно подорожали некоторые продукты
В декабре 2025 года в Кемеровской области подорожали многие продукты, в том числе мясо, кофе, шоколад и некоторые овощи. Об этом сообщает Кемеровостат.
Так, сильнее всего цена выросла на бескостное мясо говядины и индейки. Также подорожали вареная колбаса, творог, молоко и яйца.
«Заметный рост цены отмечается у шоколада и кофе. В ноябре кг сладкого угощения стоил 1407 рублей, а в декабре — 1440. Стоимость бодрящего растворимого напитка в последний месяц осени стоил 4193 рубля, а в декабре уже 4335 рублей. С 147,72 до 193,03 рублей выросла стоимость свежих огурцов», — приводит «Сiбдепо» данные Кемеровостата.
Кроме того, зафиксирован небольшой рост цен на яблоки, виноград и борщевой набор, в том числе белокочанная капуста, лук, свекла и картофель. Кроме того, подорожали сметана, хлеб, куриное мясо и кальмары.
При этом снизилась стоимость свинины, сельди, сливочного масла, сыра, макарон, помидоров, гречки и майонеза.
Тем временем кандидат экономических наук, декан факультета международных финансов Всероссийской академии внешней торговли министерства экономического развития России Олег Абелев заявил Агентству городских новостей «Москва», что до конца 2026 года сыры в столице могут подорожать еще на 5–7%.
«За первые 11 месяцев 2025 года средняя стоимость сыров в столице увеличилась на 10–12%. Рост цен связан с общей инфляцией и увеличением себестоимости, включая расходы на электроэнергию, логистику и упаковку. Дополнительно повлияло», — отметил Абелев.
По его словам, на стоимость сыра также влияет удорожание импортного сырья и повышение спроса в конце года.