В Кузбассе существенно подорожали некоторые продукты

21 января 2026, 13:33

Фото: iStock/Minerva Studio

В декабре 2025 года в Кемеровской области подорожали многие продукты, в том числе мясо, кофе, шоколад и некоторые овощи. Об этом сообщает Кемеровостат.





Так, сильнее всего цена выросла на бескостное мясо говядины и индейки. Также подорожали вареная колбаса, творог, молоко и яйца.





«Заметный рост цены отмечается у шоколада и кофе. В ноябре кг сладкого угощения стоил 1407 рублей, а в декабре — 1440. Стоимость бодрящего растворимого напитка в последний месяц осени стоил 4193 рубля, а в декабре уже 4335 рублей. С 147,72 до 193,03 рублей выросла стоимость свежих огурцов», — приводит «Сiбдепо» данные Кемеровостата.

