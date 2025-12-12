В Кузбассе целый город остался без отопления
Глава Кузбасса Середюк: В Юрге восстанавливают теплоснабжение в домах
В ночь на 12 декабря в Юрге Кемеровской области произошло ЧП на ТЭЦ, из-за чего весь город остался без теплоснабжения. Глава Кузбасса Илья Середюк лично контролирует ситуацию с восстановлением подачи тепла в дома.
Так, глава Юрги Алексей Фомин отчитался перед Середюком о проводимых работах на ТЭЦ.
«Доложили, что три котла ТЭЦ переведены на газ. На станцию доставлено 3000 тонн качественного угля, идет его разгрузка и сразу организована подача в котлы № 3 и № 5. Также на газу будет запущен котёл № 6», — приводит VSE42.RU слова Середюка.
Благодаря принятым мерам температура воды, поступающей в батареи, уже начала повышаться. Полностью восстановить теплоснабжение в городе планируется 12 декабря.
По данным «Сiбдепо», в ночь на 12 декабря на Юргинской ТЭЦ произошел технический сбой. Местные жители жалуются, что батареи были совершенно холодными.
«Аварийные бригады оперативно приступили к работам, и подача тепла уже восстановлена до нормативных параметров. Ситуация находится под контролем», — говорится в материале.
В диспетчерской Юргинской ТЭЦ уточнили, что произошла некая неполадка, причину которой пока не установили.