В Кузбассе целый город остался без отопления

12 декабря 2025, 11:16

Глава Кузбасса Середюк: В Юрге восстанавливают теплоснабжение в домах

Фото: iStock/Pheelings Media

В ночь на 12 декабря в Юрге Кемеровской области произошло ЧП на ТЭЦ, из-за чего весь город остался без теплоснабжения. Глава Кузбасса Илья Середюк лично контролирует ситуацию с восстановлением подачи тепла в дома.





Так, глава Юрги Алексей Фомин отчитался перед Середюком о проводимых работах на ТЭЦ.





«Доложили, что три котла ТЭЦ переведены на газ. На станцию доставлено 3000 тонн качественного угля, идет его разгрузка и сразу организована подача в котлы № 3 и № 5. Также на газу будет запущен котёл № 6», — приводит VSE42.RU слова Середюка.

«Аварийные бригады оперативно приступили к работам, и подача тепла уже восстановлена до нормативных параметров. Ситуация находится под контролем», — говорится в материале.