В Шатуре восстановили отопление в многоквартирных домах

26 ноября 2025, 11:01

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Теплоснабжение, нарушенное на ряде объектов в округе Шатура в результате атаки беспилотников на Шатурскую ГРЭС, восстанавливают. Отопление в детские сады и школы уже вернули, продолжается работа по подключению многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Атака произошла в воскресенье, 23 ноября. Благодаря оперативным ремонтным работам подать тепло на соцобъекты удалось уже ко вторнику, 25 ноября.



«Детские сады и школы запущены в полном объеме. Коммунальные службы продолжают работать», — сказал глава Шатуры Николай Прилуцкий.